〔台湾央行〕共发行961.5亿台币存单,发行余额增171.5亿

标题新闻：英国议会上院投票支持修改政府提交的脱欧议案，要求公布保护欧盟公民权益的提议
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路透台北8月30日电---台湾央行周四公布,今日共发行961.5亿台币存单,相较存单到期金额790亿,存单发行余额增171.5亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 848.5
91天期 0.93 84.0
182天期 1.05 29.0
央行上日发行3,010亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,355.8亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周三当日超额准备为负51亿台币;累计超额准备为1,918亿台币,加计前期1%的超额准备为3,360亿台币.(完)
--记者 董永年; 审校 林高丽
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路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。