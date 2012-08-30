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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 07:58 BJT

〔台湾货币市场〕8月31日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北8月31日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期3,568.10亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

=======================================================

(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期2,367亿台币    

       09/01 60.00亿

       09/02 1,957.50亿

       09/03 349.50亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)

--记者 董永年; 审校 林高丽

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