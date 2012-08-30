〔台湾新债〕台化计画发行160亿台币无担债,期限至多不超过10年

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北8月30日电---台湾最大塑化集团--台塑集团旗下台湾化纤(1326.TW)周四表示,公司董事会决议发行总额160亿台币的无担保公司债,期限至多不超过10年,视市场状况得分次按面额发行.
台化并称,该公司原本在3月中对外公告,将发行120亿台币,期限不超过七年的无担债.惟考量市场因素,除已发行的90亿公司债外,剩余的30亿将取消不再发行.
台化表示,发债募得价款将用于新建扩建、汰旧换新厂房设备、偿还债务、充实营运资金、转投资国内或海外事业.
台化最近一次标售公司债是在6月,当时五年期以1.29%定价,标售金额60亿台币;七年期则以1.40%定价,标售金额30亿.
台化所属的台塑集团,为台湾主要公司债发行者;台化长期发行人评等为"twAA-",但评等展望在六轻工安事件后,遭中华信评由"稳定"调为"负向".[ID:nST0386028](完)
--记者 董永年; 审校 黄凯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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