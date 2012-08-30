〔台湾新债〕台化计画发行160亿台币无担债,期限至多不超过10年

路透台北8月30日电---台湾最大塑化集团--台塑集团旗下台湾化纤(1326.TW)周四表示,公司董事会决议发行总额160亿台币的无担保公司债,期限至多不超过10年,视市场状况得分次按面额发行.

台化并称,该公司原本在3月中对外公告,将发行120亿台币,期限不超过七年的无担债.惟考量市场因素,除已发行的90亿公司债外,剩余的30亿将取消不再发行.

台化表示,发债募得价款将用于新建扩建、汰旧换新厂房设备、偿还债务、充实营运资金、转投资国内或海外事业.

台化最近一次标售公司债是在6月,当时五年期以1.29%定价,标售金额60亿台币;七年期则以1.40%定价,标售金额30亿.

台化所属的台塑集团,为台湾主要公司债发行者;台化长期发行人评等为"twAA-",但评等展望在六轻工安事件后,遭中华信评由"稳定"调为"负向".[ID:nST0386028](完)