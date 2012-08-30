〔马来西亚期市〕棕榈油期货收高,关注贝南克的演说

路透新加坡8月30日电---马来西亚毛棕榈期货周四小涨,从上日的约两周低点回升,不过交易商在美联储主席贝南克周五的演说之前仍态度谨慎.

棕榈油已连涨两周,因美国遭逢半世纪以来最严重乾旱,大豆作物受损影响到豆油供应,使得蔬菜油需求转向便宜的棕榈油.

指标2012年11月棕榈油合约FCPOc3收涨0.7%,至每吨3,019马币(林吉特).周三价格曾触及2,978马币,为8月17日以来最低水准.

整体成交量为42,592口,较平日均量25,000口高出许多,因交易商调整部位.

路透分析师王涛说,棕榈油目前从2,978马币起反弹的局面可能就要结束,并在3,050-3,067马币遭逢阻力区间,回落至2,978马币.

除了技术面的空头讯号,交易商也考虑到8月棕榈油库存水准高企的前景,可能令期货价格承压.(完)