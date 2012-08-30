〔马来西亚期市〕棕榈油期货收高,关注贝南克的演说

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡8月30日电---马来西亚毛棕榈期货周四小涨,从上日的约两周低点回升,不过交易商在美联储主席贝南克周五的演说之前仍态度谨慎.
棕榈油已连涨两周,因美国遭逢半世纪以来最严重乾旱,大豆作物受损影响到豆油供应,使得蔬菜油需求转向便宜的棕榈油.
指标2012年11月棕榈油合约FCPOc3收涨0.7%,至每吨3,019马币(林吉特).周三价格曾触及2,978马币,为8月17日以来最低水准.
整体成交量为42,592口,较平日均量25,000口高出许多,因交易商调整部位.
路透分析师王涛说,棕榈油目前从2,978马币起反弹的局面可能就要结束,并在3,050-3,067马币遭逢阻力区间,回落至2,978马币.
除了技术面的空头讯号,交易商也考虑到8月棕榈油库存水准高企的前景,可能令期货价格承压.(完)
--编译 李婷仪;审校 王洋
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)