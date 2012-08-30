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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 07:15 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆面临超级数据日,但仍以盘整走势为主

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* 连续第二周处于78.36/85区间,海外市场因美国公债收益率(殖利率)下滑而承压

* 内移日,时逢月底且杰克森霍尔会议在即,预示将在窄幅区间波动

* 今天日本公布的主要数据包括就业、工业生产、消费者物价指数、采购经理人指数(PMI)等可能引发市场波动

* 技术讯号多空交陈,目前缺乏明确趋势

* 浏览技术图表,请点选:(link.reuters.com/ped42t)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

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