〔全球航运〕波罗的海运价指数下滑,两大洋航运活动迟滞

路透8月30日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四下跌,因太平洋和大西洋海域航运活动迟滞.

波罗的海乾散货运价指数跌1.53%至707点.

波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI下跌3.81%至758点.巴拿马型船舶日均获利减少245美元至6,024美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

巴拿马型船舶在两大洋的来回航运费率周三跌约4%,至每日约5,500美元,RS Platou Markets在一份报告称,大西洋新货运减少,且太平洋海域市场迟滞.

分析师将巴拿马型航运活动下滑归因于煤炭和谷物贸易放缓.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下滑0.68%,至1,169点.海岬型船舶日均获利下滑46美元至3,250美元.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

轻便型船舶和超轻便型船舶日均获利分别下滑42美元和28美元,至6,724美元和8,938美元.(完)