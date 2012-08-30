〔全球航运〕波罗的海运价指数下滑,两大洋航运活动迟滞

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透8月30日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四下跌,因太平洋和大西洋海域航运活动迟滞.
波罗的海乾散货运价指数跌1.53%至707点.
波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI下跌3.81%至758点.巴拿马型船舶日均获利减少245美元至6,024美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
巴拿马型船舶在两大洋的来回航运费率周三跌约4%,至每日约5,500美元,RS Platou Markets在一份报告称,大西洋新货运减少,且太平洋海域市场迟滞.
分析师将巴拿马型航运活动下滑归因于煤炭和谷物贸易放缓.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI下滑0.68%,至1,169点.海岬型船舶日均获利下滑46美元至3,250美元.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
轻便型船舶和超轻便型船舶日均获利分别下滑42美元和28美元,至6,724美元和8,938美元.(完)
--编译 张若琪;审校 孙茉莉
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)