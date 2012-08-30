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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 07:40 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在1.2500出现磁吸效应,1.2465为首道支撑

2242GMT

* 欧元区传出的讯号好坏不一,对于9月6日会议提出债务计画的憧憬转淡

* 欧元/美元在海外市场下跌0.2%,连续第二周在1.2500附近盘整

* 1.2465为初步支撑,这是本周低点及一目均衡转换线位置

* 月底杰克森霍尔会议前,亚洲盘中可能整理

* 浏览技术图表,请点选:(link.reuters.com/med42t)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

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