版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 07:30 BJT

《汇市简讯》美元/韩元NDF在海外市场出现积极抛盘

2311GMT

* 店头市场美元/韩元料开在1,137附近,此前海外市场无本金交割远期外汇(NDF)在1,135-39.5交投

* 交易商提到,海外市场在1,139/40区域有大量卖盘

* 市场焦点似乎已经从杰克森霍尔转移至中国周六公布的采购经理人指数(PMI)

* 中国官方PMI料低于50,因7月工业生产数据欠佳

* 今日美元/韩元料守在1,135-1140附近,预料杰克森霍尔会议料让人大失所望

* 韩国刚公布的7月工业生产数据经季节调整后较上月下滑1.6%,逊于预期 (完)

--编译 张明钧;审校 孙茉莉

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐