《汇市简讯》美元/韩元NDF在海外市场出现积极抛盘

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
2311GMT
* 店头市场美元/韩元料开在1,137附近,此前海外市场无本金交割远期外汇(NDF)在1,135-39.5交投
* 交易商提到,海外市场在1,139/40区域有大量卖盘
* 市场焦点似乎已经从杰克森霍尔转移至中国周六公布的采购经理人指数(PMI)
* 中国官方PMI料低于50,因7月工业生产数据欠佳
* 今日美元/韩元料守在1,135-1140附近,预料杰克森霍尔会议料让人大失所望
* 韩国刚公布的7月工业生产数据经季节调整后较上月下滑1.6%,逊于预期 (完)
--编译 张明钧;审校 孙茉莉
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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