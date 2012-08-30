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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 07:37 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆重要支撑位在97.70/85

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* 连续第二周在98.50附近的窄幅区间,预料将延续此走势

* 日线图上动能指标释出偏空讯号

* 区间低点、55日及20日均线支撑位于97.70/85

* 在99.00上方的卖盘为初步阻力

* 尽管将有多项日本数据出炉,但仍预期进一步盘整 (完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

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