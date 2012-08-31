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市场报道 | 2012年 8月 31日 星期五 09:22 BJT

****欧洲经济指标预测--8月31日-9月7日****

路透8月31日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------8月27日当周---------------------------------

8月31日(五)

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 8月 持平 -0.7%

(较上年同期) -2.2% -2.6%

0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 +0.2% -0.1%

(较上年同期) +0.4% +2.9%

0800 意大利失业率 7月 10.9% 10.8%

0900 欧元区HICP(较上年同期) 8月初值 +2.5% +2.4%

0900 意大利CPI(较前月) 8月初值 +0.3% +0.1%

(较上年同期) +3.1% +3.1%

意大利HICP(较前月) +0.3% -1.7%

(较上年同期) +3.6% +3.6%

0900 欧元区失业率 7月 11.3% 11.2%

1000 意大利PPI(较前月) 7月 +0.3% -0.1%

(较上年同期) -- +2.1%

--------------------------------9月3日当周---------------------------------

9月3日-7日

0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 -- -0.6%

三个月房价指数(较上年同期) -- -0.6%

9月3日(一)

0715 瑞士零售销售(较上年同期) 7月 -- +3.7%

0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 8月 49.0 48.6

0743 意大利Markit制造业PMI 8月 45.0 44.3

0748 法国Markit制造业PMI 8月 46.2 46.2

0753 德国制造业PMI 8月 45.1 45.1

0758 欧元区Markit制造业PMI 8月 45.3 45.3

0828 英国CIPS制造业PMI 8月 -- 45.4

2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 8月 -- +0.1%

9月4日(二)

0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.1% +0.7%

(较上年同期) +1.5% +2.0%

0830 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 50.9

0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.2% -0.5%

(较上年同期) +1.8% +1.8%

9月5日(三)

0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.1% -0.5%

(较上年同期) -0.5% -0.7%

0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 8月 43.6 43.0

0748 法国Markit服务业PMI 8月 50.2 50.2

综合PMI -- 48.9

0753 德国Markit服务业PMI 8月 48.3 48.3

0758 欧元区Markit服务业PMI 8月 47.5 47.5

综合PMI 46.6 46.6

0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 8月 -- 51.0

0900 欧元区零售销售(较前月) 7月 -0.2% +0.1%

(较上年同期) -2.6% -1.2%

9月6日(四)

0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第二季 -- 10.00%

0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差15.2

0900 欧元区GDP(较前季) 第二季修正值 -0.2% -0.2%

(较上年同期) -0.4% -0.4%

1000 德国工业订单(较前月) 7月 +1.0% -1.7%

1100 英国央行量化宽松总金额(亿英镑) 9月 3,750 3,750

利率决议 0.50% 0.50%

1145 欧洲央行利率决议 9月 0.75% 0.75%

2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 8月 -- 负24

9月7日(五)

0545 瑞士未经季节调整失业率 8月 2.7% 2.7%

经季节调整失业率 2.9% 2.9%

0600 德国出口(经季节调整,较前月) 7月 -1.0% -1.5%

进口(经季节调整,较前月) -0.2% -3.0%

贸易收支(经季节调整,亿欧元) 顺差150 顺差162

0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 截至7月 -- 赤字567

0645 法国贸易收支(亿欧元) 7月 逆差56 逆差60

进口(亿欧元) -- 425.34

出口(亿欧元) -- 365.44

0830 英国工业生产(较前月) 7月 -- -2.5%

(较上年同期) -- -4.3%

制造业产出(较前月) -- -2.9%

(较上年同期) -- -4.3%

0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 8月 -- +1.3%

(较上年同期) -- -2.4%

产出物价(较前月) -- 持平

(较上年同期) -- +1.7%

核心产出物价(较前月) -- 持平

(较上年同期) -- +1.3%

1000 德国工业生产(较前月) 7月 持平 -0.9% (完)

--编译 张若琪;审校 张明钧

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