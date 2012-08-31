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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 08:02 BJT

《汇市简讯》美元/马币NDF买气不俗,现汇瞄准3.15目标

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* 马来西亚金融市场今日逢国定假日休市

* 美元/马币(林吉特)无本金交割远期外汇(NDF)海外市场于3.1290-3.1360交投,收报3.1340-3.1380

* 美元/马币若持续守在100日均线3.1285之上,目标为3.1500.(完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

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