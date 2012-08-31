《台湾报摘》--经济日报8月31日

* 头版头条:

--鸿海(2317.TW)董事长郭台铭30日下午临时缺席大阪(土界)市召开的记者会,并传出当天稍晚与夏普(6753.T)社长奥田隆司会谈后,双方没有共识,郭台铭已结束访日行程返台,各界期待今天发布的联合声明势必延后.

* 其他:

--经建会昨日端出有感方案,针对具国际品牌、关键技术,与投资额达一定标准的高附加价值投资案,将给予最长六年外劳聘雇率40%的优惠.

--两岸货币清算机制最快今日签订.据了解,两岸中央银行对内容均做过最后确认,昨日已达成共识,"顺利的话今天就可签署,最迟不会拖过下周";两岸货币清算机制建立后,两岸金融市场将更开放,国银可办理人民币存放款业务,也能开发更多人民币金融商品.

--中信金(2891.TW)昨日宣布,以4.66亿台币合并富鼎投信,未来将透过投信平台,进军大陆的资产管理市场.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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