《台湾报摘》--经济日报8月31日

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
* 头版头条:
--鸿海(2317.TW)董事长郭台铭30日下午临时缺席大阪(土界)市召开的记者会,并传出当天稍晚与夏普(6753.T)社长奥田隆司会谈后,双方没有共识,郭台铭已结束访日行程返台,各界期待今天发布的联合声明势必延后.
* 其他:
--经建会昨日端出有感方案,针对具国际品牌、关键技术,与投资额达一定标准的高附加价值投资案,将给予最长六年外劳聘雇率40%的优惠.
--两岸货币清算机制最快今日签订.据了解,两岸中央银行对内容均做过最后确认,昨日已达成共识,"顺利的话今天就可签署,最迟不会拖过下周";两岸货币清算机制建立后,两岸金融市场将更开放,国银可办理人民币存放款业务,也能开发更多人民币金融商品.
--中信金(2891.TW)昨日宣布,以4.66亿台币合并富鼎投信,未来将透过投信平台,进军大陆的资产管理市场.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
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路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。