《汇市简讯》美元兑日圆踩着熟悉的脚步,观望是否有月底需求

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* 美元/日圆踩着熟悉的步伐,东京定盘及月底需求受关注

* 无论通常薪酬日需求水准为何,其有可能退缩

* 在78.50附近有强劲的日本进口商及投资人买兴

* 买盘绵延向下,但停止单仍交错于78.25下方、78.00、77.90

* 下档停止单可能超出波动区间,也有可能面临干预威胁

* 上档仍有卖压,挂在79.00之前,上方的停止单交错于79.20-40 (完)

--编译 张明钧;审校 张若琪

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