《汇市简讯》澳元/日圆形势不佳,落入一目均衡云区

2352GMT * 澳元/日圆海外市场再度面临沉重卖压,跌至80.73,陷入一目均衡云区 * 云区区间辽阔,介于78.41-80.87 * 目前卖盘集中在下行的100日均线附近,切入位为80.97 * 就连日本人士近来也站在卖方,投资人对冲仓位 * 目前尚未有急忙出脱高收益澳洲债券的迹象 (完) --编译 张明钧;审校 张若琪 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=