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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 08:02 BJT

****主要国家经济指标预测--8月31日****

路透8月31日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------8月27日当周--------------------------------

8月31日(五)

0130 澳洲民间信贷(较前月) 7月 +0.4% +0.3%

房屋信贷 -- +0.3%

0500 日本建筑订单(较上年同期) 7月 -- +4.6%

0500 日本房屋开工(较上年同期) 7月 -9.9% -0.2%

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 8月 持平 -0.7%

(较上年同期) -2.2% -2.6%

0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 +0.2% -0.1%

(较上年同期) +0.4% +2.9%

0800 意大利失业率 7月 10.9% 10.8%

0900 欧元区HICP(较上年同期) 8月初值 +2.5% +2.4%

0900 意大利CPI(较前月) 8月初值 +0.3% +0.1%

(较上年同期) +3.1% +3.1%

意大利HICP(较前月) +0.3% -1.7%

(较上年同期) +3.6% +3.6%

0900 欧元区失业率 7月 11.3% 11.2%

1000 意大利PPI(较前月) 7月 +0.3% -0.1%

(较上年同期) -- +2.1%

1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.5%

(环比年率) +1.6% +1.9%

(较前月) 6月 +0.1% +0.1%

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 8月 53.5 53.7

1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 8月终值 73.6 73.6

现况指数 87.5 87.6

预期指数 65.0 64.5

1400 美国工厂订单 7月 +1.9% -0.5%

耐久财(耐用品)订单 7月修正值 -- +4.2%

扣除运输的耐久财订单 -- -0.4%

扣除国防的耐久财订单 -- +5.7%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- -3.4%

1430 美国ECRI一周领先指标 8月24日当周 -- 123.3

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

----------------------------------------------------------------------------

-- 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 7月 +0.9% --

0130 澳洲资本支出 第二季 +3.4% +2.4%

0130 澳洲建筑许可 7月 -17.3% -5.0%

0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 8月 增加0.9 增加0.8

未经季节调整的失业人口(万人) 290.5 290

经季节调整的失业率 6.8% 6.8%

经季节调整的失业人口(万人) 290.1 --

0800 意大利薪资(较前月) 7月 持平 --

(较上年同期) +1.5% --

0830 英国消费者信贷(亿英镑) 7月 减少2 增加5

抵押贷款额(亿英镑) 增加11 增加3

抵押贷款批准件数(千件) 47.312 47.0

0830 英国M4货供额(较前月) 7月 +0.5% --

0900 意大利企业信心 8月 87.2 86.9

0900 欧元区企业景气指数 8月 负1.21 负1.30

经济景气指数 86.1 87.5

工业景气指数 负15.3 负15.3

服务业景气指数 负10.8 负9.0

消费者景气指数 负24.6 负23.0

消费者通胀预期指数 26.1 --

生产者物价预期指数 负0.4 --

1230 美国个人所得 7月 +0.3% +0.3%

个人支出 +0.4% +0.4%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) 持平 --

(较上年同期) +1.3% --

核心PCE物价指数(较前月) 持平 +0.1%

(较上年同期) +1.6% --

实质个人支出 +0.4% --

1230 加拿大经常帐收支(亿加元) 第二季 赤字160.2 赤字153.0

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月25日当周 37.4 37.0

初请失业金人数四周均值(万人) 37.0 --

续请失业金人数(万人) 8月18日当周 331.6 330.7

1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 8月 正8 --

2300 韩国工业生产(较前月) 7月 -1.6% -1.0%

(较上年同期) +0.3% +0.5%

服务业产出(较前月) +0.7% --

2301 英国GFK消费者信心指数 8月 负29 负27

2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 8月 47.7 --

2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 7月 +1.7% +1.2%

(较前月) -1.3% -0.3%

2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 7月 -0.4% --

全国核心CPI(较上年同期) -0.3% -0.3%

东京地区CPI(较上年同期) 8月 -0.7% --

东京地区核心CPI(较上年同期) -0.5% -0.6%

2330 日本失业率 7月 4.3% 4.3%

求职求才比 0.83 0.83

2350 日本工业生产 7月初值 -1.2% +1.7%

工业生产一个月预估 +0.1% --

工业生产两个月预估 -3.3% -- (完)

--整理 梁睿雪/兰秀娟;审校 张若琪

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