主要国家经济指标预测--8月31日****

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透8月31日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月27日当周--------------------------------
8月31日(五)
0130 澳洲民间信贷(较前月) 7月 +0.4% +0.3%
房屋信贷 -- +0.3%
0500 日本建筑订单(较上年同期) 7月 -- +4.6%
0500 日本房屋开工(较上年同期) 7月 -9.9% -0.2%
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 8月 持平 -0.7%
(较上年同期) -2.2% -2.6%
0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 +0.2% -0.1%
(较上年同期) +0.4% +2.9%
0800 意大利失业率 7月 10.9% 10.8%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 8月初值 +2.5% +2.4%
0900 意大利CPI(较前月) 8月初值 +0.3% +0.1%
(较上年同期) +3.1% +3.1%
意大利HICP(较前月) +0.3% -1.7%
(较上年同期) +3.6% +3.6%
0900 欧元区失业率 7月 11.3% 11.2%
1000 意大利PPI(较前月) 7月 +0.3% -0.1%
(较上年同期) -- +2.1%
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.5%
(环比年率) +1.6% +1.9%
(较前月) 6月 +0.1% +0.1%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 8月 53.5 53.7
1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 8月终值 73.6 73.6
现况指数 87.5 87.6
预期指数 65.0 64.5
1400 美国工厂订单 7月 +1.9% -0.5%
耐久财(耐用品)订单 7月修正值 -- +4.2%
扣除运输的耐久财订单 -- -0.4%
扣除国防的耐久财订单 -- +5.7%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -3.4%
1430 美国ECRI一周领先指标 8月24日当周 -- 123.3
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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-- 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 7月 +0.9% --
0130 澳洲资本支出 第二季 +3.4% +2.4%
0130 澳洲建筑许可 7月 -17.3% -5.0%
0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 8月 增加0.9 增加0.8
未经季节调整的失业人口(万人) 290.5 290
经季节调整的失业率 6.8% 6.8%
经季节调整的失业人口(万人) 290.1 --
0800 意大利薪资(较前月) 7月 持平 --
(较上年同期) +1.5% --
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 7月 减少2 增加5
抵押贷款额(亿英镑) 增加11 增加3
抵押贷款批准件数(千件) 47.312 47.0
0830 英国M4货供额(较前月) 7月 +0.5% --
0900 意大利企业信心 8月 87.2 86.9
0900 欧元区企业景气指数 8月 负1.21 负1.30
经济景气指数 86.1 87.5
工业景气指数 负15.3 负15.3
服务业景气指数 负10.8 负9.0
消费者景气指数 负24.6 负23.0
消费者通胀预期指数 26.1 --
生产者物价预期指数 负0.4 --
1230 美国个人所得 7月 +0.3% +0.3%
个人支出 +0.4% +0.4%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) 持平 --
(较上年同期) +1.3% --
核心PCE物价指数(较前月) 持平 +0.1%
(较上年同期) +1.6% --
实质个人支出 +0.4% --
1230 加拿大经常帐收支(亿加元) 第二季 赤字160.2 赤字153.0
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月25日当周 37.4 37.0
初请失业金人数四周均值(万人) 37.0 --
续请失业金人数(万人) 8月18日当周 331.6 330.7
1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 8月 正8 --
2300 韩国工业生产(较前月) 7月 -1.6% -1.0%
(较上年同期) +0.3% +0.5%
服务业产出(较前月) +0.7% --
2301 英国GFK消费者信心指数 8月 负29 负27
2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 8月 47.7 --
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 7月 +1.7% +1.2%
(较前月) -1.3% -0.3%
2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 7月 -0.4% --
全国核心CPI(较上年同期) -0.3% -0.3%
东京地区CPI(较上年同期) 8月 -0.7% --
东京地区核心CPI(较上年同期) -0.5% -0.6%
2330 日本失业率 7月 4.3% 4.3%
求职求才比 0.83 0.83
2350 日本工业生产 7月初值 -1.2% +1.7%
工业生产一个月预估 +0.1% --
工业生产两个月预估 -3.3% -- (完)
--整理 梁睿雪/兰秀娟;审校 张若琪
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