版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 08:16 BJT

《汇市简讯》美元/泰铢买气不坠,疲弱数据给予支撑

2353GMT

* 美元/泰铢持坚稳基调,可能进一步探向31.50

* 海外市场于31.345-31.415交投,纽约盘收报31.378-31.39

* 疲弱的7月制造业产出及出口数据以及近期降息前景支撑美元/泰铢

* 泰国7月结关后出口较上年同期下滑4.46%,正式出口数据将于今日出炉 ECONTH (完)

--编译 张明钧;审校 张若琪

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐