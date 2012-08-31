《台湾报摘》--工商时报8月31日

* 头版头条:

--鸿夏恋再见罗生门戏码?市场原预期昨日见到鸿海(2317.TW)和夏普(6753.T)在(土界)十代厂发布联合声明的大结局,但联合声明不但没出现,就连鸿海董事长郭台铭昨下午也意外神隐.据了解,郭台铭昨晚已飞离日本返台,此举更凸显鸿夏会声明将延后摊牌,能否近期发布变数犹多.

* 其他:

--经建会主委尹启铭昨日赴总统府报告"加强推动台商返台投资方案",藉由放宽外劳比率至40%、调降机器设备进口关税、协助寻找建厂用地等五项措施,吸引做国际品牌、生产关键零组件、及回台投资达一定规模投资高阶产品等三类台商返台投资,这项方案实施两年后落日,最快10月报院核定后实施.

--生医产业最大利多今日拍板,由生策中心与生策会拟定生医政策总体检33项建言书,行政院已允诺三年内完全执行.其中本土药厂研发获认证的新药将享有高额保健给付;而生技新药产业发展条例,也由新药延伸适用至二类高阶医材,并将在立法院本会期修法通过.

--高雄市政府编列明年度总预算捉襟见肘,市长陈菊向中央高分贝喊话指出,五都合并是在惩罚高雄人,因为其他四都补助皆比照以往,只有高雄县并入原直辖市的高雄市,必须比照直辖市降低补助比率,造成高雄县市合并反而减少293亿台币补助.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.