《台湾报摘》--工商时报8月31日

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
* 头版头条:
--鸿夏恋再见罗生门戏码?市场原预期昨日见到鸿海(2317.TW)和夏普(6753.T)在(土界)十代厂发布联合声明的大结局,但联合声明不但没出现,就连鸿海董事长郭台铭昨下午也意外神隐.据了解,郭台铭昨晚已飞离日本返台,此举更凸显鸿夏会声明将延后摊牌,能否近期发布变数犹多.
* 其他:
--经建会主委尹启铭昨日赴总统府报告"加强推动台商返台投资方案",藉由放宽外劳比率至40%、调降机器设备进口关税、协助寻找建厂用地等五项措施,吸引做国际品牌、生产关键零组件、及回台投资达一定规模投资高阶产品等三类台商返台投资,这项方案实施两年后落日,最快10月报院核定后实施.
--生医产业最大利多今日拍板,由生策中心与生策会拟定生医政策总体检33项建言书,行政院已允诺三年内完全执行.其中本土药厂研发获认证的新药将享有高额保健给付;而生技新药产业发展条例,也由新药延伸适用至二类高阶医材,并将在立法院本会期修法通过.
--高雄市政府编列明年度总预算捉襟见肘,市长陈菊向中央高分贝喊话指出,五都合并是在惩罚高雄人,因为其他四都补助皆比照以往,只有高雄县并入原直辖市的高雄市,必须比照直辖市降低补助比率,造成高雄县市合并反而减少293亿台币补助.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。