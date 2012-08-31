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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 08:13 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初下跌,因对美联储刺激举措的预期消退

路透东京8月31日电---日本股市日经指数周五开盘下跌,此前投资者对美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克将宣布进一步刺激举措的预期消退.

日经指数.N225盘初下跌0.9%至8,902.39点.东证股价指数.TOPX亦跌0.9%至737.35点.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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