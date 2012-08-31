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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 08:23 BJT

《汇市简讯》欧元/美元开盘小跌,但仍陷于区间交投

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* 美联储第三轮量化宽松和欧洲央行买债计画的不确定性令人气承压

* 买单挂在支撑位1.2465之前,卖盘群聚在1.2590之前

* 欧元/美元在亚洲盘初得到欧元/澳元买盘的支撑

* 预期欧元/美元在贝南克于杰克森霍尔会议发表演说前陷于区间交易.(完)

--编译 戴素萍;审校 艾茂林

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