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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 08:28 BJT

《汇市简讯》日本公布经济数据多数欠佳,但日圆未受影响

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* 昨日公布的零售销售数据欠佳,今日公布的工业生产及消费者物价指数(CPI)也不好

* 工业生产较前月下滑1.2%,市场原预估成长1.7%;8月可能成长0.1%,9月下滑3.3%

* 家庭支出略优于预期,但CPI数据仍呈现通缩

* 政治上面临不确定性,因日本有可能在10月或11月间举行大选 (完)

--编译 张明钧;审校 张若琪

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