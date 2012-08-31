《汇市简讯》美元/印尼卢比不太可能冲破9,600的障碍

0017GMT * 美元/印尼卢比仍有不错买需,且冒险意愿下滑,但不太可能通过印尼央行镇守的9,600关卡 * 印尼央行介入金额已经从5,000万美元提高至接近2亿美元,以遏阻美元涨势 * 现汇可能继续在9,560-9,590交投 * 印尼卢比无本金交割远期外汇(NDF)海外市场于9,640-9,650交投,纽约盘收报9,640-9,650 --编译 张明钧;审校 张若琪 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=