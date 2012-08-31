《台湾重要政经日程》--8月31日-12月31日

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
==================今日重要政经消息======================
8/31(五)
--10:00 生医政策总体检结论记者会.
--鸿海(2317.TW)公布半年报.
==================近期重要政经消息======================
9/3(一)
--10:00 汇丰台湾8月制造业采购经理人指数(PMI)数据,7月为47.5.
9/5(三)
--08:30 主计处公布8月消费者物价指数(CPI)年增率,7月年增率为2.46%.
--16:10 央行公布8月底外汇存底,上月外汇存底为3,911.08亿美元.
--央行代财政部标售91天期国库券,金额150亿台币.
9/7(五)
--16:00 财政部公布8月进出口数据,7月出口年减11.6%,进口则是年减3.2%.
9/19(三)
--12:00 央行代财政部标售10年期公债,金额350亿台币.
9/20(四)
--16:00 经济部公布8月外销订单,7月年减4.4%.
9/24(一)
--08:30 主计处公布8月季调失业率,上月为4.25%.
--16:00 经济部公布8月工业生产,上月为衰退0.02%.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天.
11/20(二)
--台湾央行公布第三季经常帐和国际收支.第二季经常帐为顺差100亿美元.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。