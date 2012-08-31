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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 08:51 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆及交叉盘呆滞,逢杰克森霍尔会议及美国劳动节

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* 美元/日圆及交叉盘呆滞,之后将迎来杰克森霍尔会议及美国劳动节长周末

* 澳元可能是最大的例外,在海外市场走跌,趋势向下,新西兰元同步走低

* 澳元甚至遭到日本投资人抛售,传言是为了避险,澳洲公债收益率仍偏高

* 美元/日圆持续在78.50见到强劲买盘,绵延向下

* 下方停止单交错,但上档也一样,79.00之前有卖盘(完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

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