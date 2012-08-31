美国与加拿大经济指标预测--8月31日-9月7日****

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透8月31日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月27日当周-------------------------------
8月31日(五)
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.5%
(环比年率) +1.6% +1.9%
(较前月) 6月 +0.1% +0.1%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 8月 53.5 53.7
1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 8月终值 73.6 73.6
现况指数 87.5 87.6
预期指数 65.0 64.5
1400 美国工厂订单 7月 +1.9% -0.5%
耐久财(耐用品)订单 7月修正值 -- +4.2%
扣除运输的耐久财订单 -- -0.4%
扣除国防的耐久财订单 -- +5.7%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -3.4%
1430 美国ECRI一周领先指标 8月24日当周 -- 123.3
----------------------------------9月3日当周-------------------------------
9月3日(一)
美国/加拿大劳工节,市场和政府部门放假.
9月4日(二)
-- 美国汽车销售年率(万辆) 8月 1,420 1,405
1258 美国Markit制造业PMI 8月终值 51.2 51.9
1330 加拿大RBC制造业PMI 8月 -- 53.05
1400 美国建筑支出 7月 +0.5% +0.4%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 50.0 49.8
ISM投入物价指数 48.0 39.5
9月5日(三)
1100 美国抵押贷款指数 8月31日当周 -- --
再融资指数 -- --
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月1日当周 -- --
1230 美国非农生产率环比年率 第二季修正值 +1.7% +1.6%
单位劳工成本 +1.6% +1.7%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月1日当周 -- +1.5%
1300 加拿大央行利率决议 1.00% 1.00%
1345 美国供应管理协会-纽约企业活动指数 8月 -- 559.8
9月6日(四)
1130 Challenger企业计划裁员人数 8月 -- 36,855
1215 ADP民间就业人数(万人) 8月 增加15 增加16.3
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月1日当周 -- 37.4
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.025
续请失业金人数(万人) 8月25日当周 -- 331.6
1400 美国ISM非制造业PMI 8月 52.5 52.6
企业活动指数 56.5 57.2
9月7日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 8月 增加13.5 增加16.3
制造业就业岗位(万个) 增加1.3 增加2.5
民间就业岗位(万个) 增加14.0 增加17.2
失业率 8.2% 8.2%
平均时薪 +0.2% +0.1%
每周平均工时 34.5 34.5
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 8月 -- 减少3.04
失业率 -- 7.3%
全职就业岗位(万个) -- 增加2.13
兼职就业岗位(万个) -- 减少5.16
就业参与率 -- 66.50%
1230 加拿大建筑许可 7月 -- -2.5%
1230 加拿大劳动生产率 第二季 -- +0.1%
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 8月 -- 58.8
经季节调整PMI -- 62.8
1430 美国ECRI一周领先指标 8月31日当周 -- -- (完)
--编译 戴素萍;审校 白云
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