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货币新闻 | 2012年 8月 31日 星期五 09:19 BJT

〔台湾股市〕开低,鸿海因其对夏普投资计划不确定性而下挫

路透台北8月31日电---台湾股市周五开盘跌0.11%,苹果(AAPL.O)供应商鸿海(2317.TW)下挫2.8%,因其对日本夏普(6753.T)的投资计划存在不确定性.

加权股价指数.TWII开低8.19点,至7,363.25点,上日收跌0.27%.

台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股卖超23.72亿台币;上交易日修正后为买超9.92亿.[ID:nST0545325](完)

--编译 艾茂林;审校 徐文焰

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