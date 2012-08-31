〔表格〕英国8月消费者信心指数仍为负29,未受奥运提振--GfK NOP

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透伦敦8月31日电---市场研究机构GfK NOP周五公布的调查显示,英国8月消费者信心仍然低迷,伦敦奥运带来的激励似乎也被经济疑虑所掩盖.
英国8月消费者信心指数仍为负29,路透调查预估为负27.该指数自5月以来一直停留在负29,不过已略高于一年前,但仍远低于1974年以来的均值负9.
"以往信心从未在如此低的水准停留这么久,纵使在2008-2009年的衰退黑暗期也没有."GfK社会研究总经理Nick Moon称.
"去年皇家婚礼曾提振消费者信心,但这次不同,奥运并没有让消费者信心受到帮助."
"消费者信心被困在下沉的螺旋中,短期内不太可能改善."Moon表示.
以下为数据表格:
8月 7月 6月 5月 4月 3月
GfK消费者信心指数 -29 -29 -29 -29 -31 -31
个人财务
过去12个月 -21* -23 -23 -23 -23 -25
未来12个月 -10 -8 -9 -9 -13 -10
经济状况
过去12个月 -55** -59 -58 -58 -57 -59
未来12个月 -27 -30 -31 -26 -33 -30
大额采购意愿 -31 -26 -28 -32 -30 -31
注: * 2月以来最高,当时也为负21.
** 2011年6月以来最高.
该调查为GfK NOP代表欧盟执委会自8月3日-8月12日对2,000人所进行.(完)
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--编译 张若琪;审校 戴素萍
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