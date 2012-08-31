〔英国经济〕英国企业呼吁政府采取行动提振萎缩的经济

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透伦敦8月31日电---英国最大企业游说团体--英国商会(BCC)周五指出,英国政府必须采取大胆行动以提振投资,英国央行应停止对买入企业贷款的抵制,以使经济摆脱衰退.
英国商会呼吁政府采取广泛且或需债务融资的措施以提振增长.但这更增添了英国财政大臣奥斯本的压力.奥斯本曾警告,任何财政松绑都可能赔上英国的最高债信评等.
英国商会表示,由于今年经济看来可能收缩,且在欧债危机拖累下,不太可能出现明显复苏,政府已无法实现五年内消除赤字的目标.
然而该商会称,近期仍可能在附带控制福利、养老和公用事业支出计画下,采取提振支出的举措,而不致丧失投资者信赖.
英国商会指出,需迅速采取行动支持企业投资、鼓励创造就业和刺激建筑,尤其是房市.
"这些措施需有资金资助,要么对现有支出进行严格的拣选,不然就是利用英国市场信誉为后盾,支持有限的额外借款."英国商会称.
"企业希望各种策略并用,产生减低赤字和稳增长的效果."该商会理事长John Longworth在声明稿中指出."政界需拿出一些政治骨气,展现领导才能."
英国商会还下调经济预估,目前预计2012年国内生产总值(GDP)下滑0.4%,2013年仅成长1.2%--大致符合8月16日路透对分析师所做的调查,及英国工业联盟(CBI)周四的调查.
英国商会预估,2015年前政府每年借款都料将较目标超出140-170亿英镑,其首席经济分析师David Kern说,去除结构性经常帐赤字所花的时间可能得比预期长两、三年.
"然而,如果财相明白显示他仍致力于一套稳固的财政计画,那么提振增长的政策与维持强大市场信誉将可并存."他说.(完)
--编译 张若琪;审校 孙茉莉
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透北京2月22日 - 中国河南济源农商行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有375家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模143,865亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
路透上海2月22日 - 中国铁路总公司周三公告，将于周四(23日)招标发行200亿元人民币的固息铁路建设债券，期限三年。此为自中债登有数据以来该类债券首次出现三年期品种。 近一段时间以来，延续铁道部作为发行主体的铁路总公司所发企业债，期限多为10年至20年之间，最长30年，此前发行的较短期限有五年和七年。 铁路总公司明日招标的债券为今年第一期，采用单一利率(荷兰式)招标方式，票面利率为公告日前五个工作日一年期Shibor算术平均数加上基本利差，招标利率区间为3.30%-4.30%。 该期债具体招标时间为2月23日上午10:00-11:00，缴款截止日2月24日。铁路建设基金提供担保，中诚信国际信用评级公司对发行人和债券信用评级均为AAA。牵头主承销商为国开证券和农业银行，联合主承销商包括建行、中银国际证券、国泰君安证券和西南证券。 以下为最近一段时间以来铁道债招标情况如下(发行量单位：亿元)： 10年期 20年期