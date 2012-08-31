〔英国经济〕英国企业呼吁政府采取行动提振萎缩的经济

路透伦敦8月31日电---英国最大企业游说团体--英国商会(BCC)周五指出,英国政府必须采取大胆行动以提振投资,英国央行应停止对买入企业贷款的抵制,以使经济摆脱衰退.

英国商会呼吁政府采取广泛且或需债务融资的措施以提振增长.但这更增添了英国财政大臣奥斯本的压力.奥斯本曾警告,任何财政松绑都可能赔上英国的最高债信评等.

英国商会表示,由于今年经济看来可能收缩,且在欧债危机拖累下,不太可能出现明显复苏,政府已无法实现五年内消除赤字的目标.

然而该商会称,近期仍可能在附带控制福利、养老和公用事业支出计画下,采取提振支出的举措,而不致丧失投资者信赖.

英国商会指出,需迅速采取行动支持企业投资、鼓励创造就业和刺激建筑,尤其是房市.

"这些措施需有资金资助,要么对现有支出进行严格的拣选,不然就是利用英国市场信誉为后盾,支持有限的额外借款."英国商会称.

"企业希望各种策略并用,产生减低赤字和稳增长的效果."该商会理事长John Longworth在声明稿中指出."政界需拿出一些政治骨气,展现领导才能."

英国商会还下调经济预估,目前预计2012年国内生产总值(GDP)下滑0.4%,2013年仅成长1.2%--大致符合8月16日路透对分析师所做的调查,及英国工业联盟(CBI)周四的调查.

英国商会预估,2015年前政府每年借款都料将较目标超出140-170亿英镑,其首席经济分析师David Kern说,去除结构性经常帐赤字所花的时间可能得比预期长两、三年.

"然而,如果财相明白显示他仍致力于一套稳固的财政计画,那么提振增长的政策与维持强大市场信誉将可并存."他说.(完)