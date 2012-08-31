《汇市简讯》美元/印度卢比仍处于区间波动,第二季GDP数据为焦点

0047GMT * 美元/印度卢比应会开高在55.70附近,昨日报55.65,因无本金交割远期外汇(NDF)上涨,且冒险意愿不振 * 焦点在于0630GMT的印度第二季国内生产总值(GDP)数据,预料将为成长5.3%不变 * 美元/印度卢比在杰克森霍尔会议之前可能于熟悉的55.60-55.90区间交投,除非GDP数据出人意外 * 月底需求及偏多的投机操作可能停滞 * 卢比NDF纽约时段交投于55.93-56.12,收报56.02-56.06 (完) --编译 张明钧;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=