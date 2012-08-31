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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 09:12 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元表现平淡,窄幅区间波动

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* 新西兰元兑美元稍早面临模型引发的卖盘,使之来到日低0.7974

* 海外市场低点为0.7970,在国内买盘协助下带动新西兰元走高

* 整体动能向下,跌穿0.7963后目标为100日均线位置0.7936

* 新西兰元未受东京定盘影响 (完) 

--编译 张明钧;审校 艾茂林

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