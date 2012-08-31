《汇市简讯》欧元/英镑在阻力下方整固

日本股市：早盘微跌，美元兑日圆涨势暂停令投资者场边观望

路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。