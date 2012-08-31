〔台湾货币市场〕9月提存期资金预期变化一览表

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透台北8月31日电---台湾货币市场9月提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期4兆2,001.2亿台币:
09/04 63.60亿
09/05 3,653.50亿
09/06 771.00亿
09/07 2,351.00亿
09/08 643.00亿
09/09 2,637.00亿
09/10 365.50亿
09/11 1,178.00亿
09/12 3,853.40亿
09/13 705.00亿
09/14 4,184.00亿
09/15 977.50亿
09/16 2,461.00亿
09/17 248.00亿
09/18 46.00亿
09/19 3,629.00亿
09/20 436.00亿
09/21 2,770.00亿
09/22 515.00亿
09/23 2,328.00亿
09/24 162.00亿
09/25 64.50亿
09/26 3,378.70亿
09/27 351.00亿
09/28 2,990.00亿
09/29 848.50亿
10/01 252.00亿
10/02 80.00亿
10/03 59.00亿
--公债还本付息467.7375亿台币:
09/08 95甲6期6息 15.9375亿
09/09 98甲6期3息 11.0000亿
09/10 91甲8期本金 300.0000亿
09/10 91甲8期10息 9.7500亿
09/11 90乙1期11息 14.8000亿
09/12 94甲7期7息 12.1875亿
09/15 93甲8期8息 18.3750亿
09/19 92甲7期9息 11.0000亿
09/21 96甲6期5息 15.4375亿
09/21 99甲8期2息 9.0000亿
09/24 97甲6期4息 17.0000亿
09/28 89甲3期13息 24.5000亿
09/30 100甲9期1息 8.7500亿
--国库券到期300亿台币:
09/19 财100-11 300亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--9/06: 财101-6期91天期国库券发行,金额为150亿台币,9月5日标售.
--9/24: 101/9期10年期公债发行,金额为350亿台币,9月19日标售.
--菸酒税及货物税、营业税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈蒨/董永年; 审校 杨淑祯
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路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。