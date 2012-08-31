《汇市简讯》新西兰元/美元关键水准为0.80

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
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* 自8月初高点以来,已在三波段抛售后来到0.80
* 短暂跌穿可能是假性突破,因缺乏抛售动能
* 目前暂时守住200日均线,其为一区间,而非确切的水准
* 若持续在0.80上方交投,将对多头释出正面讯号
* 主要趋势线目前位于0.814,寻求突破
* 浏览技术图表,请点选(link.reuters.com/jap79s)(完)
--编译 张明钧;审校 艾茂林
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