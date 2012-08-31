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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 10:07 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元关键水准为0.80

0151GMT

* 自8月初高点以来,已在三波段抛售后来到0.80

* 短暂跌穿可能是假性突破,因缺乏抛售动能

* 目前暂时守住200日均线,其为一区间,而非确切的水准

* 若持续在0.80上方交投,将对多头释出正面讯号

* 主要趋势线目前位于0.814,寻求突破

* 浏览技术图表,请点选(link.reuters.com/jap79s)(完) 

--编译 张明钧;审校 艾茂林

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