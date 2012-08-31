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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 10:28 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆上有78.8锅盖阻力、下有趋势线铁板支撑

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* 美元/日圆在78.8阻力及趋势线支撑间盘整

* 大型三角旗型意外着突破这些水准后不太可能脱离现有水准太多

* 涨势应会在79.1受阻,下档则料止于78

* 当大型三角形态完成,应会向下行,需耐心等待

* 浏览技术图表,请点选(link.reuters.com/can89s) (完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

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