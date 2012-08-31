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债券 | 2012年 8月 31日 星期五 11:35 BJT

〔路透调查〕英国投资人提高欧元区股市配比,降低现金部位

路透伦敦8月30日电---一项路透调查显示,英国投资人8月增持风险资产,在不受青睐的欧洲市场逢低买进股票,减少现金部位.

但基金经理人并不认为市场已进入持续性回升,因经济情势仍欠佳,只是因为预期各大央行将有补救性措施而宽心.

对英国投资经理人的月度调查,有14位经理人及投资总监受访,在8月全球股市投资组合中,欧元区平均配比上升3个百分点,至11.7%.

英国股市配比由7月的27.1%降至26.5%,美国由34.5%降至33.4%.

在全球投资组合中,整体股市配置比重仍接近今年低位.但8月平均股票配比回升逾1个百分点,由47.4%升至48.5%.

现金比重下跌1个百分点,至7.1%,债券及房地产配比不变,分别为28.3%及2.8%.(完)

--编译 蔡美珍; 审校 高琦

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