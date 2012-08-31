韩国已公布经济指标--2012/8/31

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
-----------------------------------------------------------------------------
国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.4%-@-p +0.9%-@-r 9月 5日 --
消费者物价指数(CPI)(y/y) 7月 +1.5% +2.2% 9月 2日 +1.4%
工业生产(m/m) 7月 -1.6%-@ -0.6%-@-r -- --
失业率 7月 3.1%-@ 3.2%-@ 9月11日 --
贸易收支(亿美元) 7月 顺差28-r 顺差49-r 9月 1日 --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE
参看韩国经济数据相关资料,可点选ECONKR
--整理 张若琪;审校 张明钧
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。