〔台湾债市〕公债RP利率月底持稳,月初票券、证券料将下调利率

路透台北8月31日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周五持稳,不过部份票券商已先行调降RP利率.证券RP交易员称,下周是旬初,资金料将更为宽松,将跟进票券商调降RP利率.

一大型票券商RP交易人士表示,近期已调降公债RP利率,客户初始觉得降幅太急,但终还是接受,预计下月初还会再调降至0.70-0.72%.

"要降破0.70%比较难."她说.

一证券商RP交易人士指出,今天虽是月底最后一天,但银行的钱还是多,加上投信股票型基金也仍承做RP的需求,整体月底公债RP利率大致持稳,然部份票券商已率先调降公债RP利率,预计下月RP利率将会往下调.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日,不过大型票券商的公债10天期附买回利率主要成交区间已降低至0.71-0.73%.(完)