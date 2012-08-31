〔台湾债市〕公债RP利率月底持稳,月初票券、证券料将下调利率

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透台北8月31日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周五持稳,不过部份票券商已先行调降RP利率.证券RP交易员称,下周是旬初,资金料将更为宽松,将跟进票券商调降RP利率.
一大型票券商RP交易人士表示,近期已调降公债RP利率,客户初始觉得降幅太急,但终还是接受,预计下月初还会再调降至0.70-0.72%.
"要降破0.70%比较难."她说.
一证券商RP交易人士指出,今天虽是月底最后一天,但银行的钱还是多,加上投信股票型基金也仍承做RP的需求,整体月底公债RP利率大致持稳,然部份票券商已率先调降公债RP利率,预计下月RP利率将会往下调.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日,不过大型票券商的公债10天期附买回利率主要成交区间已降低至0.71-0.73%.(完)
--记者 詹静宜; 审校 曾祥进
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
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