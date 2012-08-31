《汇市简讯》美元/菲律宾披索进一步承压,因对菲国经济成长怀有憧憬

0318GMT * 美元/菲律宾披索进一步承压,因市场持续反映良好的第二季国内生产总值(GDP)数据 * 成长前景仍受强劲国内需求提振 * 通胀温和进一步激起动能,尽管存在全球疑虑 * 可能见到美元/菲律宾披索进一步探向42.10 * 美元/披索最新报42.19-42.21,区间为42.18-42.28 (完) --编译 张明钧;审校 张若琪 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=