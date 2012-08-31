《汇市简讯》英镑/日圆重新测试支撑区

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
0325GMT * 升破123.80/124支撑区后拉回 * 目前又回到支撑区-必须守住 * 四小时蜡烛图若收在123.8下方,则将暗示空头交易 * 除非上述情势实现,否则焦点仍在于126的目标位 * 在当前水准买进是风险偏低区位,停损单设在8月28日低点下方 * 浏览技术图表请点选:(link.reuters.com/xyr89s) --编译 张明钧;审校 丁琦 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。