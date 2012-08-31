《汇市简讯》英镑/日圆重新测试支撑区

0325GMT * 升破123.80/124支撑区后拉回 * 目前又回到支撑区-必须守住 * 四小时蜡烛图若收在123.8下方,则将暗示空头交易 * 除非上述情势实现,否则焦点仍在于126的目标位 * 在当前水准买进是风险偏低区位,停损单设在8月28日低点下方 * 浏览技术图表请点选:(link.reuters.com/xyr89s) --编译 张明钧;审校 丁琦 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=