〔国际油市〕布兰特原油小涨,市场静待美联储主席贝南克演讲

路透新加坡8月31日电---布兰特原油期货周五上升至每桶112美元上方,月线可望连续两个月录得涨幅,投资者静待美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克的演讲,以找寻进一步货币宽松的暗示,这样的举措可刺激石油需求. 投资者将从周五稍后贝南克在怀俄明州杰克森霍尔的演讲中找寻第三轮量化宽松的迹象,进一步的刺激措施料将打压美元,提振以美元计价的油价.