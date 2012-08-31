〔台湾央行〕下午3点将就两岸货币清算机制进展召开记者会

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透台北8月31日电---台湾央行周五表示,将于本地时间下午3点就两岸货币清算机制相关进展举行记者会,由总裁彭淮南主持.
彭淮南曾在3月首度释出关于建立两岸货币清算机制的正面讯息,并称此事"进行顺利",希望暑假之前可以签订.
路透此前引述一位台湾消息人士指出,两岸央行已在7月中旬已就货币清算机制达成共识,拟以签署备忘录(MOU)形式建立机制,而非协议.而初步纳入清算范围为"贸易及投资的结算与支付",企业可约定以人民币或台币计价.[ID:nST0534077]
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。