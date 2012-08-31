〔台湾央行〕下午3点将就两岸货币清算机制进展召开记者会

路透台北8月31日电---台湾央行周五表示,将于本地时间下午3点就两岸货币清算机制相关进展举行记者会,由总裁彭淮南主持.

彭淮南曾在3月首度释出关于建立两岸货币清算机制的正面讯息,并称此事"进行顺利",希望暑假之前可以签订.

路透此前引述一位台湾消息人士指出,两岸央行已在7月中旬已就货币清算机制达成共识,拟以签署备忘录(MOU)形式建立机制,而非协议.而初步纳入清算范围为"贸易及投资的结算与支付",企业可约定以人民币或台币计价.[ID:nST0534077]