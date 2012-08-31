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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 13:25 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆在被推低至78.39后持稳,仍见买气

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* 美元/日圆稍早自78.66跌至78.39,但已经趋稳

* 日本方面买盘仍绵延向下,限制跌势

* 在78.25下方和78.00有停止单,在77.90下方有更多停止单,但或处于波动区间之外

* 在79.00之前有卖盘,一路向上,79.00上方有些停止单

* 东京定盘及稍早跌势过后交投更加清淡 (完)

--编译 张明钧;审校 张若琪

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