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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 13:43 BJT

《汇市简讯》澳元/美元稳稳回到1.0300下方

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* 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼:欧洲的经济不确定性"大幅升高"

* 澳元回吐悉尼尾盘升至1.0300上方时录得的小幅涨幅,如今报1.0290

* 澳元今日近乎持平,周线下跌1.0%

* 停损卖单位于1.0270/60区域,令市场瞄准1.0250(完)

--编译 张明钧;审校 白云

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