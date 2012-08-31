《汇市简讯》美元/印度卢比在GDP数据公布后小跌,但跌势有限

0535GMT * 美元/印度卢比小跌至55.68,此前报55.72;稍早公布的印度第二季国内生产总值(GDP)为成长5.5%,优于预期中的成长5.3% * 然而跌势有限,据传在55.60下方有买盘 * 美元/印度卢比最新报55.70-55.73,交投区间为55.67-55.775(完) --编译 张明钧;审校 张若琪 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=