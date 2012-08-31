版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 14:01 BJT

《汇市简讯》欧元/美元上涨,因欧元/澳元扩大回补

0116GMT

* 欧元/澳元亚洲盘中自1.2136升至1.2170,再现空头回补

* 欧元/美元初见买盘,但之后又下跌

* 仍传言有一些月底买方(buy-side)的平衡仓位买兴

* 周二低点1.2466下方有一些停止单,1.2464为一目均衡转换线位置

* 更大规模的停止单在1.2430下方,云区顶部位于1.2432(完)

--编译 张明钧; 审校 高琦

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐