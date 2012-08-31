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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 14:01 BJT

《汇市简讯》澳元/美元本地买盘落在1.0270-80之间

0546GMT

* 本地出口商在1.0270-80间买进澳元/美元

* 1.0270-75下方有一些停止单

* 1.0300上方仍有卖盘

* 上档停止单要到1.0350之上才浮现 (完)

--编译 张明钧;审校 白云

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