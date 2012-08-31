〔台湾汇市〕台币兑美元微收升,贝南克谈话前夕狭幅低量整理

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
* 贝南克谈话前交投踌躇
* 月底出口商抛汇需求稍强
* 下周先看29.85-30.05间
路透台北8月31日电---台币兑美元TWD=TP周五量缩微收升2分,由于美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克稍晚将发表谈话,或暗示将推出新一轮货币宽松政策,交投踌躇不前令汇价陷入盘整,仅见交易商调节抛售美元部位.
汇银人士指出,出口商月底抛汇需求稍强,惟其对于目前价位不甚满意,多将美元卖单高挂在29.5-29.6之上,部分升幅更受美元实质买盘所抵消,盘势显得相当胶着,尤其在贝南克晚间谈话前,市场缺乏明确方向指引,观望气氛难驱散.
至于海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场,尽管台币看升气氛略浓,但美元/台币一个月及六个月期换汇点与上日相去不远.
"指引意味不强,随时可能因为欧美消息而改变."一本地银行交易人士说.
交易商认为,尽管市场期待9月或将随贝南克谈话开启新局,但欧洲央行(ECB)及美联储分别将在月初及月中召开重要会议,不确定因素仍多,若稍晚贝南克无释出宽松举措的明显暗示,台币可能难脱僵局,下周一交投先看29.85-30.05间.
台湾股市.TWII则没有太大变动,收盘小涨0.35%至7,397.06点;外资及陆资在台股今日买超28.70亿台币,8月份外资及陆资合计在台股买超920.05亿台币,为今年来买超最大的月份,同时也创下16个月来的买超新高.[ID:nST0546233]
另外,新兴亚洲货币周五几近持稳,美联储主席谈话前市场谨慎.随着美联储立即放宽政策的希望消退,新兴亚币本月累计料涨跌不一.菲律宾披索PHP=上扬,因银行间投机客在周末前结清看空仓位.[EMRG/SGCN]
环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]
环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]
----------------------------------------------------------------------------
16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.966 29.986 29.850-30.000 30.000 5.30 5.91
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.929 29.939 29.920-29.945 29.945 2.56 3.11
COSMOS1
----------------------------------------------------------------------------
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 0.000/0.005 0.003/0.008
美元/台币六个月期 -0.145/-0.130 -0.140/-0.125
---------------------------------------------------------------------------- (完)
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。