〔台湾汇市〕台币兑美元微收升,贝南克谈话前夕狭幅低量整理

* 贝南克谈话前交投踌躇

* 月底出口商抛汇需求稍强

* 下周先看29.85-30.05间

路透台北8月31日电---台币兑美元TWD=TP周五量缩微收升2分,由于美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克稍晚将发表谈话,或暗示将推出新一轮货币宽松政策,交投踌躇不前令汇价陷入盘整,仅见交易商调节抛售美元部位.

汇银人士指出,出口商月底抛汇需求稍强,惟其对于目前价位不甚满意,多将美元卖单高挂在29.5-29.6之上,部分升幅更受美元实质买盘所抵消,盘势显得相当胶着,尤其在贝南克晚间谈话前,市场缺乏明确方向指引,观望气氛难驱散.

至于海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场,尽管台币看升气氛略浓,但美元/台币一个月及六个月期换汇点与上日相去不远.

"指引意味不强,随时可能因为欧美消息而改变."一本地银行交易人士说.

交易商认为,尽管市场期待9月或将随贝南克谈话开启新局,但欧洲央行(ECB)及美联储分别将在月初及月中召开重要会议,不确定因素仍多,若稍晚贝南克无释出宽松举措的明显暗示,台币可能难脱僵局,下周一交投先看29.85-30.05间.

台湾股市.TWII则没有太大变动,收盘小涨0.35%至7,397.06点;外资及陆资在台股今日买超28.70亿台币,8月份外资及陆资合计在台股买超920.05亿台币,为今年来买超最大的月份,同时也创下16个月来的买超新高.[ID:nST0546233]

另外,新兴亚洲货币周五几近持稳,美联储主席谈话前市场谨慎.随着美联储立即放宽政策的希望消退,新兴亚币本月累计料涨跌不一.菲律宾披索PHP=上扬,因银行间投机客在周末前结清看空仓位.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.966 29.986 29.850-30.000 30.000 5.30 5.91

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.929 29.939 29.920-29.945 29.945 2.56 3.11

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.000/0.005 0.003/0.008

美元/台币六个月期 -0.145/-0.130 -0.140/-0.125

---------------------------------------------------------------------------- (完)