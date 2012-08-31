〔澳洲股市〕几收平盘,市场观望美联储主席演说

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透墨尔本8月31日电---澳洲股市周五收盘持稳,银行股等跌深绩优股获得买盘介入,协助抵销美国政策利多憧憬降温的影响.
大盘指数本周共跌0.76%,为连续第二周录得跌幅,但8月共计上涨1.1%,为连续第三个月录得涨幅.
交易商称,数档个股获得空头回补支撑,因投资人在美联储主席贝南克演说前对冲部位.
力拓(RIO.AX)上涨1.3%,至49.24澳元,周四曾大跌3.8%.
根据最新数据,澳股指标S&P/ASX200指数上涨0.01%,至4,316点.指数周四下跌0.9%.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 高琦
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路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。