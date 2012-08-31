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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 15:08 BJT

〔澳洲股市〕几收平盘,市场观望美联储主席演说

路透墨尔本8月31日电---澳洲股市周五收盘持稳,银行股等跌深绩优股获得买盘介入,协助抵销美国政策利多憧憬降温的影响.

大盘指数本周共跌0.76%,为连续第二周录得跌幅,但8月共计上涨1.1%,为连续第三个月录得涨幅.

交易商称,数档个股获得空头回补支撑,因投资人在美联储主席贝南克演说前对冲部位.

力拓(RIO.AX)上涨1.3%,至49.24澳元,周四曾大跌3.8%.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX200指数上涨0.01%,至4,316点.指数周四下跌0.9%.(完)

--编译 蔡美珍; 审校 高琦

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