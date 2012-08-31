〔两岸金融〕两岸签署货币清算机制备忘录,有利台湾发展人民币离岸市场

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透台北8月31日电---台湾央行总裁彭淮南周五表示,两岸央行已签署货币清算机制备忘录(MOU),并自签署日60天内各自完成相关准备后生效,双方并将探讨两岸货币互换机制(SWAP)等合作事宜.
他在记者会中称,"自下周起OBU(国际金融业务分行)与OBU就可从事人民币拆借业务."
央行也在新闻稿中称,两岸双方各同意一家货币清算机构.两岸金融机构将可互开相应币种代理帐户办理多种形式结算业务;货币清算机制建立后,允许海外金融机构参与,有利台湾发展人民币离岸市场.
两岸央行就建立彼此间的货币清算机制磋商已近三年,上月底消息人士告诉路透,两岸央行已就货币清算机制达成共识,拟以签署备忘录(MOU)形式建立机制,而非协议.而初步纳入清算范围为"贸易及投资的结算与支付",企业可约定以人民币或台币计价.[ID:nST0534077]
根据台湾当前法规,两岸签订双边货币清算协定或建立双边货币清算机制后,人民币在台湾的管理可视为一般外币准用管理外汇条例有关之规定.只要双方央行安排妥适,台湾的银行即可承作一般的人民币业务.(完)
--记者 林妙容; 审校 张喜良
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路透悉尼2月22日 - 美国大豆价格周三上涨，摆脱上日所及三周低点，但涨势受限，因南美有利于作物生长的天气提升了有关全球供应充裕的预期。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力3月大豆合约涨0.3%至每蒲式耳10.29-1/2美元。周二收跌0.6%，盘中创下2月1日以来最低价10.26美元。 主力玉米合约涨0.2%至每蒲式耳3.70美元。上日涨0.3%，盘中触及2月8日以来最低价3.66-1/2美元。 交投最活跃的小麦期货几近持平于每蒲式耳4.37-3/4美元。该合约周二收低1.1%，盘中触及2月9日以来低点4.35美元。 本地天气分析师称，周末阿根廷大雨很可能有利于作物，缓解稍早忧虑。 巴西天气适宜，而该国大豆产量创纪录新高的预期则加重了看空情绪。 美国农业部一周出口数据支撑小麦价格。 政府公布的美国小麦最近一周出口检验数量为558,252吨，超出了贸易商预估的35-55万吨范围。 美国农业部周二表示，过去一日民间出口商向未知目的地出口了11.12