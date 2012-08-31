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市场报道 | 2012年 8月 31日 星期五 16:52 BJT

〔欧洲汇市〕英镑持稳,市场关注FED和英国央行下一步行动

路透伦敦8月31日电---英镑周五持稳,在美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克演说登场前,审慎的交易员在场边观望,同时思索英国央行未来的动向.

英镑兑美元GBP=D4报1.5788,守在8月23日触及的5月中以来高点1.5912下方.

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