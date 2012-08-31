〔欧洲汇市〕英镑持稳,市场关注FED和英国央行下一步行动

日本股市：早盘微跌，美元兑日圆涨势暂停令投资者场边观望
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透伦敦8月31日电---英镑周五持稳,在美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克演说登场前,审慎的交易员在场边观望,同时思索英国央行未来的动向.
英镑兑美元GBP=D4报1.5788,守在8月23日触及的5月中以来高点1.5912下方.
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
澳洲央行总裁洛威周三稍早暗示，进一步降息将不符合“国家利益”，该行面对债务导致的荣衰风险，必须小心行事实现平衡的经济增长。