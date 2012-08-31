〔台湾债市〕101/5殖利率几近平盘,下周关注新券发行前交易及CPI数据

路透台北8月31日电---台湾10年公债101/5殖利率周五收在几近平盘.由于市场静待美联储主席贝南克演说及10年新券发行前交易的结果,市场观望气氛浓厚,令台债今日持续量缩整理,下周台债变数多将牵动殖利率走向.

交易员表示,本周在消息面清淡的情况下都处于平盘整理格局,而下周台债多空变数较多,包括台湾部份的10年新券发行前交易、8月份CPI数据,国际盘则有周五贝南克在杰克森霍尔会议演讲内容的后续影响及欧洲央行政策会议等.料下周101/5殖利率仍将在1.170-1.190%间狭幅盘整.

"新券对台债起不了太大影响,下周要观察8月份CPI."一外银交易员说.

他表示,下周一新券发行前交易料在狭幅区间,若没办法突破盘整区间,则没办法对台债激起较大的涟漪,但下周三将公布的8月份CPI数据,预估将高于市场预期,因此下周偏空看待台债.

但证券交易员则认为,尽管8月份CPI数据可能走扬,且第四季物价压力也仍大,但下半年市场仍偏向讨论央行会不会降息,所以CPI对台债的影响有限.

下周台债主要多空因子包括周一的10年新券101/9公开发行前交易、周三将公布8月份CPI数据及周四的欧洲央行政策会议,另外9月德国宪法法院也将在12日就批准欧元区永久救助基金作出裁决.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/5 A01105=TWO -0.02 1.1815 1.1789-1.1815 13.0

证券交易员表示,目前市场仍存有换新券的心理,所以本周市场操作比较冷清,下周等空单水位出炉后,成交量就会慢慢增加,目前台债先以盘待变,短期仍不会有大行情.

他并指出,9月上旬来自欧洲的讯息将会比较多,如果欧洲经济情势持续恶化的话,欧洲央行将会抛出一些新救市政策,将会牵动国际债市走向,间接影响台债后市.

美国公债价格周四上涨,因股市回落,且投资人聚焦周五贝南克讲话中是否会暗示第三轮购买债券计划.指标10年期公债US10YT=RR升9/32,收益率报1.63%,低于周三尾盘的1.65%.上周初,该收益率报1.86%,但整个8月,该收益率仍势将录得3月来最大月度升幅.[US/NCN]

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1815

5 101/6 A01106=TWO 0.8811

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)